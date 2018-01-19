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| | Для консоли Switch компания Nintendo разработала конструктор Labo

Для консоли Switch компания Nintendo разработала конструктор Labo

Сегодня, 00:30
Японская компания Nintendo, занимающаяся выпуском различных продуктов в игровой индустрии, представила новый конструктор под названием Labo, который станет великолепным дополнением для детей, у которых есть игровая приставка Switch.

Для консоли Switch компания Nintendo разработала конструктор Labo

 

На популярном видеохостинге YouTube представители компании Nintendo опубликовали видеоролик, в котором показывается концепция конструктора для приставки Switch, сделанного из картона. Специалисты компании заметили, что использование подобных дополнений лишь увеличат погружение в игровой мир с дополнительными тактильными ощущениями для игроков. Из уже поддерживаемых продуктов представители Nintendo выделили симулятор игры на фортепиано, а также симулятор рыбной ловли, в котором аксессуары в виде картонных дополнений к консоли улучшат погружение в игровой мир.

Люди, опробовавшие данный продукт, заявили о том, что конструкция является достаточно стабильной и удобной для использования, а взаимодействие с консолью будет осуществляться с помощью специальных верёвок и рычагов.
Александр Вест
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