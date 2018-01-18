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| | Владельцы iPhone сами будут отключать замедления на гаджетах

Владельцы iPhone сами будут отключать замедления на гаджетах

Вчера, 22:40
Пользователи смартфонов iPhone могут сами отключать замедление устройств. Об этом рассказали представители Apple.

Владельцы iPhone сами будут отключать замедления на гаджетах

 

По словам главы компании Тима Кука, предстоящее обновление операционной системы даст возможность пользователям "яблочных" смартфонов отключать опцию медленной работы iPhone. Так, Кук отметил, что корпорация прислушалась к жалобам потребителей, отреагировавших на такой контроль их устройств. Поэтому клиентам компании предоставлять возможность как купить сменный аккумулятор, так и следить за состоянием аппарата.

Тим Кук утверждает, что компания решила немного изменить политику своей деятельности, чего не делала ранее. Apple станет сообщать, что незначительно сокращает производительность для избежания неожиданной перезагрузки, если же не понравится клиентам, они смогут отключить замедление. При этом он посоветовал потребителям не отказываться от данной функции.

Ранее Apple публично заявила, что специально замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, дабы увеличить срок их работы при износе батареи. Это вызвало гнев клиентов, начали расследования в США, Канаде, Франции и Израиле.
Никита Готский
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