Сотни тысяч людей стали жертвами мошенничества в Instagram

Сотни тысяч пользователей социальной сети Instagram стали жертвами аферы. Все дело в том, что мошенники предлагали подарочные карты магазина ASOS и обманывали своих подписчиков.

Светлана Славянская

Сообщается, что мошенники в Instagram использовали поддельные учетные записи, использующие бренд торговой марки ASOS, и предлагали бесплатные подарочные карты первым 50 000 подписчикам их аккаунта «asosoffers». Все пользователи Instagram должны сделать отметку фальшивой учетной записи у себя в «истории». Таким образом, обманутыми остались более 300 000 человек.К счастью, в данном мошенничестве не требовали денег, однако большинство подписчиков остались разочарованными. Напомним, что ранее подобные махинации с накруткой подписчиков были в сетях WhatsApp, Facebook и Twitter.