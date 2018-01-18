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| | Сотни тысяч людей стали жертвами мошенничества в Instagram

Сотни тысяч людей стали жертвами мошенничества в Instagram

Сегодня, 14:08
Сотни тысяч пользователей социальной сети Instagram стали жертвами аферы. Все дело в том, что мошенники предлагали подарочные карты магазина ASOS и обманывали своих подписчиков.

Сотни тысяч людей стали жертвами мошенничества в Instagram

 

Сообщается, что мошенники в Instagram использовали поддельные учетные записи, использующие бренд торговой марки ASOS, и предлагали бесплатные подарочные карты первым 50 000 подписчикам их аккаунта «asosoffers». Все пользователи Instagram должны сделать отметку фальшивой учетной записи у себя в «истории». Таким образом, обманутыми остались более 300 000 человек.

К счастью, в данном мошенничестве не требовали денег, однако большинство подписчиков остались разочарованными. Напомним, что ранее подобные махинации с накруткой подписчиков были в сетях WhatsApp, Facebook и Twitter.
Светлана Славянская
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