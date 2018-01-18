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| | Не смартфоны приходят сообщения с вирусом от Apple

Не смартфоны приходят сообщения с вирусом от Apple

Сегодня, 13:29
Apple предупредили о спам-уведомлениях, которые выводят из строя работу смартфонов и полностью сбивают все настройки.

Не смартфоны приходят сообщения с вирусом от Apple

 

На iPhone начали приходить уведомления от компании Apple, которые заражены вирусом. При открытии сообщения полностью сбиваются настройки и отключается телефон. Об этом вирусе сообщил в социальной сети Twitter Абрахам Масри, который предупредил всех абонентов не открывать сообщения.Специалисты компании Apple устраняют неполадки в сбое сети и утверждают , что этот спам не приносит особого вреда телефонам.

Напомним, что похожая проблема в компании Apple уже была. В начале 2017 года приходили спам-сообщения, которые при их открытии приводили мобильное устройство к полной перезагрузке.
Пелагея Лебединская
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