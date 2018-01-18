В 2018 году Samsung представит собственный процессор с искусственным интеллектом

Samsung не собирается останавливаться на достигнутом в сфере разработки смартфонов, а потому инсайдеры рассказали о том, что флагманы нового поколения южнокорейской компании получат собственный процессор искусственного интеллекта и тем самым установят новую высокую планку в данной технологии.

Информацию также подтверждают южнокорейские СМИ, которые утверждают, что общались с источниками внутри компании. Согласно имеющейся информации, новый чип Samsung будет превосходить по мощности аналоги у конкурентов из Apple и Huawei. Стоит отметить, что указанные конкуренты Samsung в своих топовых смартфонах используют процессоры A11 Bionic и Kirin 970.

Данные технологические компоненты позволяют смартфону проводить анализ, обрабатывать и хранить информацию вне облака. Сотрудники Samsung прекрасно осознают, что в сфере искусственного интеллекта они несколько отстают от ключевых конкурентов, а потому намерены догнать и перегнать основных конкурентов в этом году.

Согласно информации источников, новый чип получат флагманские девайсы Galaxy S9 и S9+, которые будут представлены в ходе MWC 2018 в Барселоне.

Николай Офицеров