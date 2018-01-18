В 2018 году Samsung представит собственный процессор с искусственным интеллектом

В 2018 году Samsung представит собственный процессор с искусственным интеллектомСегодня, 13:18
Разработчики компании Samsung Electronics сообщили, что работают над созданием совершенно нового варианта технологии Fo-WLP. Таким образом, технология может
Южнокорейская компания Samsung планирует открыть центр для исследования искусственного интеллекта. Об этом рассказала одна из зарубежных газет, ссылаясь на
Компания Samsung представила детали нового процессора Exynos 8 Octa на пресс-конференции в Испании 21 февраля. Он будет использоваться в новинках компании -