Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | В 2018 году Samsung представит собственный процессор с искусственным интеллектом

В 2018 году Samsung представит собственный процессор с искусственным интеллектом

Сегодня, 13:18
Samsung не собирается останавливаться на достигнутом в сфере разработки смартфонов, а потому инсайдеры рассказали о том, что флагманы нового поколения южнокорейской компании получат собственный процессор искусственного интеллекта и тем самым установят новую высокую планку в данной технологии.
 

В 2018 году Samsung представит собственный процессор с искусственным интеллектом

 

Информацию также подтверждают южнокорейские СМИ, которые утверждают, что общались с источниками внутри компании. Согласно имеющейся информации, новый чип Samsung будет превосходить по мощности аналоги у конкурентов из Apple и Huawei. Стоит отметить, что указанные конкуренты Samsung в своих топовых смартфонах используют процессоры A11 Bionic и Kirin 970.
 
Данные технологические компоненты позволяют смартфону проводить анализ, обрабатывать и хранить информацию вне облака. Сотрудники Samsung прекрасно осознают, что в сфере искусственного интеллекта они несколько отстают от ключевых конкурентов, а потому намерены догнать и перегнать основных конкурентов в этом году.
 
Согласно информации источников, новый чип получат флагманские девайсы Galaxy S9 и S9+, которые будут представлены в ходе MWC 2018 в Барселоне.

Николай Офицеров
Новости по теме
Компания Samsung разработает новый вариант технологии Fo-WLP
Компания Samsung разработает новый вариант технологии Fo-WLP

Разработчики компании Samsung Electronics сообщили, что работают над созданием совершенно нового варианта технологии Fo-WLP. Таким образом, технология может

Samsung собирается открыть центр исследований искусственного интеллекта
Samsung собирается открыть центр исследований искусственного интеллекта

Южнокорейская компания Samsung планирует открыть центр для исследования искусственного интеллекта. Об этом рассказала одна из зарубежных газет, ссылаясь на

Samsung выпустила новый процессор для смартфонов
Samsung выпустила новый процессор для смартфонов

Компания Samsung представила детали нового процессора Exynos 8 Octa на пресс-конференции в Испании 21 февраля. Он будет использоваться в новинках компании -

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости