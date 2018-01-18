ZTE презентовал бюджетный смартфон Blade A330 с батареей 4000 мАч

Смартфон Blade A330 от компании ZTE получил аккумулятор объемом 4000 мАч. Действует на основе Android 7.1 Nougat.

Никита Готский

ZTE презентовала новый смартфон Blade A330, который называет одним из наиболее доступных устройств, имеющего поддержку сотовых сетей LTE. Купить гаджет можно по цене 5990 рублей. За такую сумму потребитель получит аппарат, оснащенный пятидюймовым экраном с разрешением всего в 854 на 480 точек. В нем имеется процессор с архитектурой ARM Cortex A7, функционирующий в паре с 1 Гб оперативной памяти. Вместимость собственной памяти в Blade A330 составляет 16 Гб, ее можно дополнить microSD-картой до 128 Гб.Основная камера порадует клиентов 5 Мп, фронтальная 2 Мп. Также устройство обладает приемником ГЛОНАСС, Wi-Fi 802.11g/b/n и Bluetooth 4.1, датчиком приближения, акселеметром, гнездом для наушников и MicroUSB. Blade A330 оснащен батареей в 4000 мАч, его размеры 145 на 72 на 9,9 мм.