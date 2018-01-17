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| | Смартфон Alcatel 3V оснастят двойной камерой и экраном Full Screen

Смартфон Alcatel 3V оснастят двойной камерой и экраном Full Screen

Вчера, 22:11
Эксперты получили из достоверных источников информацию о технических характеристиках смартфона Alcatel 3V. Мобильное устройство оснастят двойной камерой и экраном Full Screen с разрешением 2160 на 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9.

Смартфон Alcatel 3V оснастят двойной камерой и экраном Full Screen

 

Alcatel 3V получит чипсет Mediatek MT6737 с четырьмя ядрами частотой 1,45 ГГц, двойную камеру с датчиками на 16 и 2 МП, ОЗУ объемом 2 ГБ, внутреннюю память емкостью 16 ГБ. Мобильное устройство поддерживает Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2. Телефон оснащен портом USB и встроенным модемом LTE, фронтальной камерой на 8 МП. Первый показ Alcatel 3V состоится в Испании на выставке MWC в последних числах февраля.

Предполагаемой ценой гаджета называют сумму 130 евро. Аппарат поступит на рынки в разных цветовых вариантах. Масса телефона составляет 159 граммов. Устройство получает питание посредством аккумулятора, рассчитанного на 3 тысячи мА/ч.
Домбровский Сергей
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