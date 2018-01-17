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| | Fox собирается продолжить историю "Чужих" в видеоигре

Fox собирается продолжить историю "Чужих" в видеоигре

Вчера, 21:52
20th Century Fox сообщает о намерении создать продолжение истории инопланетных монстров из "Чужого" в формате игры. FoxNext Games уже приступило к разработке игрового контента для шутера, основанного на вселенной фильмов.

Fox собирается продолжить историю "Чужих" в видеоигре

 

Американская компания 20th Century Fox объявила о начале производства шутера, основу которого представит вселенная кинофильмов про Чужих. Подразделение компании FoxNext Games уже приступило к производству проектов, ориентированных на виртуальную реальность, а также игрового контента.

Для сотрудничества при создании игры привлечены разработчики из Cold Iron Studios, на счету которых создание таких шутеров в жанре фантастики, как "BioShock Infinite" и "Borderlands". Точные сроки создания игры пока не разглашаются.

Если игра все-таки увидит мир, то она станет первой после "Alien: Isolation", вышедшей в 2014 году. В хорор-игре пользователям необходимо было выжить в мире фильма «Чужой» 15 лет спустя. Игра была высоко оценена геймерами и критиками.
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