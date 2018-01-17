Fox собирается продолжить историю "Чужих" в видеоигре

20th Century Fox сообщает о намерении создать продолжение истории инопланетных монстров из "Чужого" в формате игры. FoxNext Games уже приступило к разработке игрового контента для шутера, основанного на вселенной фильмов.

Американская компания 20th Century Fox объявила о начале производства шутера, основу которого представит вселенная кинофильмов про Чужих. Подразделение компании FoxNext Games уже приступило к производству проектов, ориентированных на виртуальную реальность, а также игрового контента.Для сотрудничества при создании игры привлечены разработчики из Cold Iron Studios, на счету которых создание таких шутеров в жанре фантастики, как "BioShock Infinite" и "Borderlands". Точные сроки создания игры пока не разглашаются.Если игра все-таки увидит мир, то она станет первой после "Alien: Isolation", вышедшей в 2014 году. В хорор-игре пользователям необходимо было выжить в мире фильма «Чужой» 15 лет спустя. Игра была высоко оценена геймерами и критиками.