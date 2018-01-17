В 2019 году вырез на экране iPhone сделают меньше

Специалисты американской компании Apple прислушались к мнению покупателей относительно выреза на экране iPhone X для фронтальной камеры и в 2019 году сделают его меньше.

Домбровский Сергей

Критика экспертов и рядовых пользователей заставила руководителей корпорации пересмотреть некоторые элементы дизайна передового гаджета. В этом году инженеры Apple не собираются вносить изменения в iPhone X, поскольку этот смартфон завоевал сердца многих поклонников и переделывать мобильное устройство – это значит обидеть данных людей. Разработчики учли все спорные моменты и готовы устранить изъяны в следующем году. Apple последует примеру южнокорейской корпорации Samsung, которая приняла во внимание недостатки iPhone X и в новых моделях собственных телефонов хочет избавиться от них.Samsung выпустит аппараты с конфигурацией дисплея практически аналогичной с продукцией Apple. При этом фронтальную камеру перенесут в верхний правый угол. Новые модели смартфонов Samsung получат безрамочные экраны с вогнутыми краями.