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| | В 2019 году вырез на экране iPhone сделают меньше

В 2019 году вырез на экране iPhone сделают меньше

Вчера, 21:48
Специалисты американской компании Apple прислушались к мнению покупателей относительно выреза на экране iPhone X для фронтальной камеры и в 2019 году сделают его меньше.

В 2019 году вырез на экране iPhone сделают меньше

 

Критика экспертов и рядовых пользователей заставила руководителей корпорации пересмотреть некоторые элементы дизайна передового гаджета. В этом году инженеры Apple не собираются вносить изменения в iPhone X, поскольку этот смартфон завоевал сердца многих поклонников и переделывать мобильное устройство – это значит обидеть данных людей. Разработчики учли все спорные моменты и готовы устранить изъяны в следующем году. Apple последует примеру южнокорейской корпорации Samsung, которая приняла во внимание недостатки iPhone X и в новых моделях собственных телефонов хочет избавиться от них.

Samsung выпустит аппараты с конфигурацией дисплея практически аналогичной с продукцией Apple. При этом фронтальную камеру перенесут в верхний правый угол. Новые модели смартфонов Samsung получат безрамочные экраны с вогнутыми краями.
Домбровский Сергей
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