Xiaomi выпустила 4К телевизор Mi TV 4A с поддержкой HDR10+

Компанией Xiaomi представлена линейка «умных» телевизоров из серии Mi TV 4A, поддерживающих HDR10+. Стоимость бюджетного устройства составит около 370 долларов.

Компанией Xiaomi пополнен ассортимент смарт-телевизоров из серии Mi TV 4A, поддерживающих HDR10+ и имеющих диагональ дисплея от 32 до 65 дюймов. В устройстве нашлось применение 4-ядерному процессору Amlogic L962, а объем оперативной памяти составит 2 Гбайта. Кроме того, благодаря встроенному флеш-накопителю возможно хранение до 8 Гбайт необходимой пользователю информации.

Панель управления оборудована беспроводной связью Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi. Присутствует контроллер Ethernet, обеспечивающий проводное подключение к сети компьютера. Также встроены два USB-порта. В числе доступных интерфейсов есть S/PDIF и HDMI.В продаже смарт-телевизоры появятся 23 января нынешнего года. Ориентировочная цена за Xiaomi Mi TV 4A 50 дюймов в США будет в пределах 370 долларов.