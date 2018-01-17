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| | LG презентовала три новых монитора

LG презентовала три новых монитора

Вчера, 20:18
Компанией LG представлены три новых монитора из семейства ProLite с кодовым обозначением XB2779QQS-S1. Диагональ дисплея составляет 27, 29 и 34 дюйма при угле обзора 178 градусов.

LG презентовала три новых монитора

 

Компанией LG презентовала три новых модели мониторов, относящихся к семейству ProLite, и имеющих диагональ до 34 дюймов. В продажу устройства поступят к концу января.

Известно, что мониторы будут иметь большой угол обзора – 178 градусов, предполагается поддержка HDR, а отклик будет составлять не более 5 мс. Кроме того, в устройстве применены технологии качественной матрицы IPS.

Рабочий интерфейс мониторов будет представлен DisplayPort, а также HDMI. Контрастность устройств с дисплеем в 27, 29 и 34 дюйма составит 1000:1, но 34-дюймовые мониторы также будут оснащены стереофоническими динамиками, мощность каждого из которых составляет 5 Вт.

Сообщается, что мониторы будут способны обеспечить 99% охвата цветного диапазона, а технология Black Stabilizer сможет предоставить более четкую картинку в затемненных областях.
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