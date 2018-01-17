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| | Процессор для смартфонов Samsung Exynos 7872 получил шесть ядер

Процессор для смартфонов Samsung Exynos 7872 получил шесть ядер

Вчера, 19:51
Южнокорейская компания Samsung презентовала чипсет Exynos 5 Series 7872, предназначенный для смартфонов. При разработке процессора применяется 14-нанометровая технология FinFET.

Процессор для смартфонов Samsung Exynos 7872 получил шесть ядер

 

Exynos 7872 состоит из шести вычислительных ядер: пары ARM Cortex-A73 частотой 2 ГГц и четырех ARM Cortex-A53 частотой 1,6 ГГц. Владельцы мобильных устройств, на которых установлен этот чипсет могут пользоваться ОЗУ типа LPDDR3. Обеспечивается поддержка Wi-Fi 802,11n, Bluetooth 5, спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS и прочих. Процессор обеспечит оснащение телефонов основной и дополнительной камерами, а также датчиком на 8 МП для определения владельца по радужной оболочке глаза.

Чипсет содержит встроенный модем LTE. Сотрудники компании Samsung не называют стоимость Exynos 7872. Ранее представители этой фирмы говорили о том, что организация старается предоставить пользователям качественную продукцию по относительно небольшой цене.
Домбровский Сергей
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