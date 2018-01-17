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| | Bluboo объявила о разработке самого автономного гаджета

Bluboo объявила о разработке самого автономного гаджета

Вчера, 19:15
Bluboo объявила о разработке самого автономного гаджета, мощность аккумулятора которого составит 8300 мАч. Зарядка такого смартфона будет длиться только 2,5 часа, как сообщает «Версия Инфо».

Bluboo объявила о разработке самого автономного гаджета

 

Название новой модели – S3. По словам разработчиков, производительность смартфона будет очень высокой. Представить девайс должны в начале весны 2018 года. Предполагается, что из тех, которые есть в настоящее время, смартфон от Bluboo будет отличаться максимальной автономией, то есть, возможностью долго обходиться без зарядки.

Стандартная комплектация предполагает сетевую деталь на 9В/3А. Цветовая гамма золотистая и чёрная. Сзади традиционно разместят двойную камеру и устройство для сканирования отпечатков пальцев. Поскольку большую часть в корпусе займёт экран, то некоторые эксперты считают, что гаджет можно назвать безрамочным. Сколько будет стоить Bluboo S3, пока не известно.

Ирина Летинская
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