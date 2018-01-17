Bluboo объявила о разработке самого автономного гаджета

Bluboo объявила о разработке самого автономного гаджетаВчера, 19:15
Девелоперы компании BLUBOO презентовали первый в истории своего бренда безрамочый смартфон, получивший название BLUBOO S1. Специалисты компании во время анонса
В Сети появилась информация о выходе нового бюджетного смартфона компании Bluboo, который получил название Maya. Если верить слухам, то он ориентирован на
Представители китайской компании Bluboo рассказали о своем новом бюджетном смартфоне Xfire 2, который оснащен сканером отпечатка пальцев. Особенностью новинки