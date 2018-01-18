Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | «Яндекс» начал тестирование конкурента BlaBlaCar

«Яндекс» начал тестирование конкурента BlaBlaCar

Сегодня, 02:30
Компания «Яндекс» начала тестировать сервис «Яндекс.Попутка» в Ростовской области и Красноярском крае. По результатом испытаний специалисты сделают вывод относительно целесообразности дальнейшего внедрения программы в других городах России.

«Яндекс» начал тестирование конкурента BlaBlaCar

 

«Яндекс.Попутка» позволяет водителям находить людей, которых нужно подвезти, а пассажирам искать транспортные средства, перемещающиеся в нужное место. Сервис тестируют под Ростовом и Красноярском, так как в эти населенные пункты люди чаще остальных городов России едут из ближайших поселков и деревень. Программа помогает найти попутчиков, готовых отправиться в путь на расстояние до десяти километров. Люди договариваются о стоимости услуги непосредственно с шофером.

Владельцы транспортных средств имеют возможность уже сейчас зарегистрироваться в приложении «Яндекс.Навигатор» для устройств на ОС Android. Позже возникнет версия для iOS. Софт для пассажиров появится в ближайшие дни. BlaBlaCar – это крупнейшее сообщество попутчиков в мире. В нем состоят более 35 млн человек. Экологи радуются подобным организациям, так как осуществляется менее негативное воздействие на окружающую среду, когда на одной машине едут несколько попутчиков.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Череповце появится сервис «Яндекс.Такси»
В Череповце появится сервис «Яндекс.Такси»

Сервис «Яндекс.Такси» в скором будущем появится в Череповце. Предварительная дата начала работы – 1 марта.

«Яндекс.Карты» теперь доступны на Windows 10
«Яндекс.Карты» теперь доступны на Windows 10

Компания «Яндекс» запустила сервис «Яндекс.Карты» на Windows 10. Приложение предназначено для работы на любом гаджете, от телефона до компьютера.

«Яндекс» начал тестировать сервис такси в Новосибирске
«Яндекс» начал тестировать сервис такси в Новосибирске

Компания «Яндекс» начала тестировать новый сервис такси на территории Новосибирска. Об этом сообщили в региональном представительстве концерна.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости