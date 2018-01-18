«Яндекс» начал тестирование конкурента BlaBlaCar

Компания «Яндекс» начала тестировать сервис «Яндекс.Попутка» в Ростовской области и Красноярском крае. По результатом испытаний специалисты сделают вывод относительно целесообразности дальнейшего внедрения программы в других городах России.

Домбровский Сергей

«Яндекс.Попутка» позволяет водителям находить людей, которых нужно подвезти, а пассажирам искать транспортные средства, перемещающиеся в нужное место. Сервис тестируют под Ростовом и Красноярском, так как в эти населенные пункты люди чаще остальных городов России едут из ближайших поселков и деревень. Программа помогает найти попутчиков, готовых отправиться в путь на расстояние до десяти километров. Люди договариваются о стоимости услуги непосредственно с шофером.Владельцы транспортных средств имеют возможность уже сейчас зарегистрироваться в приложении «Яндекс.Навигатор» для устройств на ОС Android. Позже возникнет версия для iOS. Софт для пассажиров появится в ближайшие дни. BlaBlaCar – это крупнейшее сообщество попутчиков в мире. В нем состоят более 35 млн человек. Экологи радуются подобным организациям, так как осуществляется менее негативное воздействие на окружающую среду, когда на одной машине едут несколько попутчиков.