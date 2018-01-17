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| | В 2022 году гаджеты будут знать о человеке больше него самого

В 2022 году гаджеты будут знать о человеке больше него самого

Сегодня, 12:30
Довольно неутешительный прогноз представила исследовательская компания Gartner в докладе, выходящем каждый год. Аналитики, опираясь на данные исследований, полагают, что уже в ближайшие годы смартфоны и прочие мобильные гаджеты смогут научиться распознавать эмоции и состояние человека и в результате увеличат продолжительность его жизни. Более того, уже к 2022 году гаджет будет знать о человеке значительно больше, чем любой другой член семьи.
 

В 2022 году гаджеты будут знать о человеке больше него самого

 

Персональные гаджеты уже через 4 года будут обладать особыми алгоритмами, которые помогут считывать эмоции каждого и определять его психологическое состояние. Устройства со временем дойдут до той черты, когда смогут понимать эмоции лучше, чем друзья или члены семьи. Гаджеты смогут не только считывать настроение, но также и подстраиваться под него. Устройство будет подбирать подход к каждому, используя уникальную формулу с учетом индивидуальности контекста.
 
В соответствующих условиях технологии искусственного интеллекта станут объективной необходимостью, ведь производители без таковых рискуют превратиться в аутсейдеров на рынке. Пока что будущий тренд можно прослеживать на примере голосовых помощников, которые со временем только набирают большую популярность в Европе и США.
 
В 2018, как минимум, половина американцев планирует купить себе умную колонку. В потребительском секторе технологии искуственного интеллекта, однако, со временем проникнут также в медицинскую диагностику, спорт и автомобилестроение.

Николай Офицеров
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