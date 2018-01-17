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| | Найден способ «убить» любой iPhone

Найден способ «убить» любой iPhone

Сегодня, 11:37
Энтузиасты, занимающиеся раскрытием всех критических уязвимостей в мобильных операционных системах сумели обнаружить очередную брешь в безопасности iPhone, позволяющую моментально заблокировать устройство.

Найден способ «убить» любой iPhone

 

Новый метод, позволяющий мгновенно «убить» iPhone, сможет подействовать только на устройства, на которых установлена операционная система iOS 10 и 11 версии. На просторах видеохостинга YouTube энтузиаст под ником EverythingApplePro загрузил видеоролик, в котором подробно рассказал о том, что отправив на выбранное устройство сообщение, в котором содержится специальная ссылка, гаджет прекратит свою работу, намертво зависнув, не реагируя ни на какие действия со стороны пользователя.

После такого метода блокировки iPhone перезагрузится лишь спустя три минуты, после чего операцию можно будет повторить вновь. Отметим, что iPhone, с которого отправляется данное вредоносное сообщение, виснет всего на несколько секунд, в отличие от гаджета, принимающего ссылку.
Александр Вест
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