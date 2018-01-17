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| | Участники ОИ-2018 бесплатно получат уникальные Galaxy Note 8 от Samsung

Участники ОИ-2018 бесплатно получат уникальные Galaxy Note 8 от Samsung

Сегодня, 09:56
В южнокорейском Пхенчхане, где будут проводиться следующие зимние ОИ-2018, олимпийские атлеты, которые примут участие в соревнованиях, получат специальные подарки от официального партнёра Игр компании Samsung, которая подготовит для них уникальные смартфоны.

Участники ОИ-2018 бесплатно получат уникальные Galaxy Note 8 от Samsung

 

Помимо спортсменов, которые примут участие в Играх, специальные версии смартфонов Galaxy Note 8 от компании Samsung также получат и официальные представители Международного олимпийского комитета. Уникальность подарочных смартфонов будет заключаться в эксклюзивности дизайна гаджетов, которые будут оформлены согласно олимпийской стилистике. Заднюю панель гаджетов будут украшать олимпийские кольца золотого цвета, а в качестве обоев на домашнем экране устройства будут установлены изображения, посвящённые зимней Олимпиаде.

Отметим, что корпус специальных подарочных гаджетов будет белого цвета в честь зимних видов состязаний, представленных на ОИ-2018. Отметим, такие устройства получат все участники состязаний, а не только призёры.
Александр Вест
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