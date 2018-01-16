Microsoft запретила бесплатный переход с Windows 8.1 на Windows 10

Компания Microsoft 9 января нынешнего года признала Windows 8.1 устаревшей ОС. С сегодняшнего дня переход на Windows 10 возможен только на платных условиях.

Бесплатная Win10 сначала была до 31 декабря 2017, но вскоре возможность продлили до 16 января 2018 года. Для тех, кто не успел своевременно перейти на новую версию, цена будет таковой: за версию Home пользователь заплатит 140 долларов, а за Pro - в два раза дороже.По сути, «десятка» - доработка версии 8.1, поэтому есть мнение, что переходить на новую версию нет повода.Обновиться бесплатно на Windows 10 уже не выйдет, но на официальном сайте можно приобрести ключ. Ключ обойдется в 300 рублей. Это гораздо дешевле, чем покупать базовые версии разработчиков.