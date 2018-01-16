Сервис Airbnb запустил функцию оплаты аренды жилья в рассрочку

Online-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb позволяет клиентам оплачивать услуги в рассрочку. Сотрудники организации провели испытания новой функции, которые показали хорошие результаты.

Домбровский Сергей

Представители Airbnb заявляют, что порядка 40% клиентов предпочитают производить выплаты за два раза. Сначала люди желают отдавать половину необходимой суммы. Оставшуюся часть выплачивают при заселении. Сотрудники Airbnb идут на поводу у клиентов и изменяют систему расчетов за арендованное жилье. По словам экспертов, подобная инициатива может привести к существенному росту прибыли компаний.Воспользоваться новой функцией рекомендуют на официальном сайте Airbnb, либо в приложениях ОС Android и iOS. Сейчас получить рассрочку платежа могут граждане многих государств, кроме Бразилии, КНР и Индии. В этих странах другая система оплаты и применять новые функции нельзя.