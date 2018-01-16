Геймеры занимаются сбором денег для русских сирот

Геймеры занимаются сбором денежных средств для помощи российским сиротам. Деньги, собранные с распродажи игр Humble Bundle, британская организация Change30 переведет в детские дома России.

Сервисом Humble Store и компанией Tripwire Interactive будет поддержана организация сбора средств от Change30, которые передут российским сиротам. В течение семи дней будет продолжаться распродажа игровой продукции Humble Bundle, вырученные деньги от которой и пойдут на благотворительность.Организация Change30, согласно информации на ее официальном сайте, представляет собой специальную миссию помощи детям-сиротам, проживающим в России. Название проекта связано с тем, средняя продолжительность жизни российских сирот на данный момент составляет 30 лет, а миссия помощи предполагает это изменить. На сайте благотворительной организации сообщаются истории тех людей, кому удалось помочь, а также сообщается о возможности предоставления помощи не только детям, но молодым матерям-сиротам, не имеющим опыта в воспитании детей.