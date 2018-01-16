Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Мнения

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Какие изменения ожидают нашу планету?

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

От Редактора

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | В Китае арестовали 120 человек, которые разрабатывали читы для игры PUBG

В Китае арестовали 120 человек, которые разрабатывали читы для игры PUBG

Вчера, 17:59
В Китае провели серию арестов людей, которые занимаются разработкой и продажей читов к онлайн игре PUBG. За все время операции были задержаны около 120 человек.

В Китае арестовали 120 человек, которые разрабатывали читы для игры PUBG

 

В Поднебесной проводятся работы для обеспечения честной игры в недавно набравшую популярность, PlayerUnknown’s Battlegrounds. В последнее время пользователи игры стали обращаться в службу поддержки на счет того, что некоторых игроков практически невозможно убить. Это чаще всего связано с читами.

Читы – это программы, коды, которые предназначены для обхода исходного кода игры. Благодаря им у игрока могут появиться суперспособности. Например, его невозможно убить, или каждый выстрел читера может быть смертельным для соперника.

В связи с тем, что больше всего игроков, использующих такие коды, живет именно в Китае, то местная компания Tencent начала активную борьбу против нечестной игры. Кстати, из 10 лучших игроков мира в PUBG, 8 используют в имени персонажа аббревиатуру QQ, которую используют продавцы читов.

Игра PUBG еще не вышла в официальный релиз в Китае. При этом, выпустившись в 2017 году, она уже успела стать самой продаваемой в мире. За это время ее приобрели 27 миллионов раз. Большинство игроков являются гражданами Китая.
Новости по теме
3 млн человек играют в PUBG на приставке Xbox One
3 млн человек играют в PUBG на приставке Xbox One

Компания Microsoft сообщила о том, что за 3 недели после выхода PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) 3 млн игроков на Xbox One успели ее приобрести. Microsoft

Навальный с «кукурузой в анусе» проведет стрим игры PUBG
Навальный с «кукурузой в анусе» проведет стрим игры PUBG

Оппозиционер и общественный деятель Алексей Навальный с «кукурузой в анусе» проведет стрим игры PlayerUnknown?s Battlegrounds. Об этом стало известно

Battlegrounds превзошла рекорд Dota 2 по числу активных игроков
Battlegrounds превзошла рекорд Dota 2 по числу активных игроков

Симулятор выживания PlayerUnknown’s Battlegrounds превзошел рекорд стратегии Dota 2 по числу активных геймеров в режиме on-line. По сведениям службы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости