В Китае арестовали 120 человек, которые разрабатывали читы для игры PUBG

В Китае провели серию арестов людей, которые занимаются разработкой и продажей читов к онлайн игре PUBG. За все время операции были задержаны около 120 человек.

В Поднебесной проводятся работы для обеспечения честной игры в недавно набравшую популярность, PlayerUnknown’s Battlegrounds. В последнее время пользователи игры стали обращаться в службу поддержки на счет того, что некоторых игроков практически невозможно убить. Это чаще всего связано с читами.Читы – это программы, коды, которые предназначены для обхода исходного кода игры. Благодаря им у игрока могут появиться суперспособности. Например, его невозможно убить, или каждый выстрел читера может быть смертельным для соперника.В связи с тем, что больше всего игроков, использующих такие коды, живет именно в Китае, то местная компания Tencent начала активную борьбу против нечестной игры. Кстати, из 10 лучших игроков мира в PUBG, 8 используют в имени персонажа аббревиатуру QQ, которую используют продавцы читов.Игра PUBG еще не вышла в официальный релиз в Китае. При этом, выпустившись в 2017 году, она уже успела стать самой продаваемой в мире. За это время ее приобрели 27 миллионов раз. Большинство игроков являются гражданами Китая.