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| | DARPA разработают алгоритм «приемлемого поведения для роботов

DARPA разработают алгоритм «приемлемого поведения для роботов

Вчера, 17:39
Агентство, занимающееся перспективными роботизированными разработками для армии США, открыло проект по разработке поведенческих алгоритмов для искусственного интеллекта, который в скором времени может быть внедрён в военную деятельность армии Америки.

DARPA разработают алгоритм «приемлемого поведения для роботов

 

Разработанные и запущенные на сегодняшний день системы, оснащённые ИИ, имеют очень высокий уровень автономности, который никак не сказывается на качестве их работы, что говорит о совершенстве роботизированных технологий. Основной проблемой ИИ является то, что функционирование роботов находится на достаточно низком уровне с точки зрения морали. Первыми это отметили учёные, использующие помощь ИИ в своей работе, и сами разработчики роботов.

«Низкой моралью» роботов решило вплотную заняться агентство DARPA, которое уже начало сбор данных среди населения для детальной отрисовки картины «приемлемой» модели поведения роботов с точки зрения морально-этических норм. Проект открыт недавно, сбор таких данных является только отправной ступенью огромного пути по усовершенствованию ИИ. Такие усовершенствования робототехнологии поможет с максимальным комфортом ввести роботов и искусственный интеллект в жизнедеятельность людей в ближайшем будущем.
Валерия Голицына
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