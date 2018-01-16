DARPA разработают алгоритм «приемлемого поведения для роботов

Агентство, занимающееся перспективными роботизированными разработками для армии США, открыло проект по разработке поведенческих алгоритмов для искусственного интеллекта, который в скором времени может быть внедрён в военную деятельность армии Америки.

Валерия Голицына

Разработанные и запущенные на сегодняшний день системы, оснащённые ИИ, имеют очень высокий уровень автономности, который никак не сказывается на качестве их работы, что говорит о совершенстве роботизированных технологий. Основной проблемой ИИ является то, что функционирование роботов находится на достаточно низком уровне с точки зрения морали. Первыми это отметили учёные, использующие помощь ИИ в своей работе, и сами разработчики роботов.«Низкой моралью» роботов решило вплотную заняться агентство DARPA, которое уже начало сбор данных среди населения для детальной отрисовки картины «приемлемой» модели поведения роботов с точки зрения морально-этических норм. Проект открыт недавно, сбор таких данных является только отправной ступенью огромного пути по усовершенствованию ИИ. Такие усовершенствования робототехнологии поможет с максимальным комфортом ввести роботов и искусственный интеллект в жизнедеятельность людей в ближайшем будущем.