Xiaomi Mi Max 3 получит экран на 7 дюймов

Новому смартфону Xiaomi из линейки Mi Max приписывают дисплей диагональю в 7 дюймов. Пока подтверждения этой информации от компании нет, но известно, что «на борту» у фаблета будет присутствовать процессор среднего уровня, а стоимость будет достигать 20 тысяч рублей.

Данные появились на просторах китайского сегмента сети. В них говорится о новом смартфоне Xiaomi Mi Max 3. Инсайдеры рассказали о возможных характеристиках, которыми может быть наделен аппарат. Если верить распространяемым слухам, то фаблет, вероятнее всего, будет крайне похож на прошлых представителей поколения Mi Max.

Смартфон от Xiaomi получит дисплей на 7 дюймов с популярным нынче соотношением сторон 18:9 и процессор «средней руки» Qualcomm Snapdragon 635. Батарея будет обладать внушительной емкостью до 5500 мАч. Выйти девайс должен сразу в двух вариациях: с тремя гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной, а также с 4 Гб «оперативки» и твердым накопителем на 128 гигабайт.

Появилась информация о камере. Mi Max 3 начнет поставляться с камерой на 12 мегапикселей и 5 Мп фронтальным модулем. В своей базовой версии фаблет обойдется в 265 долларов, что около 265 долларов. Релиз аппарата планируется уже в ближайшее время.

Николай Офицеров