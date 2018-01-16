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| | Создатели Max Payne выступили с критикой в адрес крупных игр

Создатели Max Payne выступили с критикой в адрес крупных игр

Вчера, 17:14
Представители студии Remedy, создавшей культовую серию игр под названием Max Payne, объяснили, почему они больше не участвуют в создании таких крупных проектов как Alan Wake.

Создатели Max Payne выступили с критикой в адрес крупных игр

 

Многие фанаты до сих пор ожидают вторую часть популярной компьютерной игры про неудачливого писателя Alan Wake, созданную студией Remedy, однако, похоже, фанатским мечтам так и не суждено сбыться. Томас Пуха, представляющий студию, рассказал о том, что рынок видеоигр претерпел значительные изменения, в связи с чем в данный момент требования к проектам AAA класса сильно возросли, а несоблюдение некоторых потребностей современных геймеров сулит низкими процентами продаж и неокупаемостью игры.

По словам Пуха, лишь немногие современные игры AAA-класса могут похвастаться окупаемостью, а в связи с возросшими требованиями возросла и сама стоимость производства таких проектов, что только увеличивает риски подобных студий-разработчиков.
Александр Вест
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