Создатели Max Payne выступили с критикой в адрес крупных игр

Многие фанаты до сих пор ожидают вторую часть популярной компьютерной игры про неудачливого писателя Alan Wake, созданную студией Remedy, однако, похоже, фанатским мечтам так и не суждено сбыться. Томас Пуха, представляющий студию, рассказал о том, что рынок видеоигр претерпел значительные изменения, в связи с чем в данный момент требования к проектам AAA класса сильно возросли, а несоблюдение некоторых потребностей современных геймеров сулит низкими процентами продаж и неокупаемостью игры.
По словам Пуха, лишь немногие современные игры AAA-класса могут похвастаться окупаемостью, а в связи с возросшими требованиями возросла и сама стоимость производства таких проектов, что только увеличивает риски подобных студий-разработчиков.