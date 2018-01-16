Создатели Max Payne выступили с критикой в адрес крупных игр

Представители студии Remedy, создавшей культовую серию игр под названием Max Payne, объяснили, почему они больше не участвуют в создании таких крупных проектов как Alan Wake.

Александр Вест

Многие фанаты до сих пор ожидают вторую часть популярной компьютерной игры про неудачливого писателя Alan Wake, созданную студией Remedy, однако, похоже, фанатским мечтам так и не суждено сбыться. Томас Пуха, представляющий студию, рассказал о том, что рынок видеоигр претерпел значительные изменения, в связи с чем в данный момент требования к проектам AAA класса сильно возросли, а несоблюдение некоторых потребностей современных геймеров сулит низкими процентами продаж и неокупаемостью игры.По словам Пуха, лишь немногие современные игры AAA-класса могут похвастаться окупаемостью, а в связи с возросшими требованиями возросла и сама стоимость производства таких проектов, что только увеличивает риски подобных студий-разработчиков.