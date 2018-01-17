За кроссовками Adidas с проездными в Германии выстроились очереди

Авторитетное немецкое издание под названием The Local обнародовало информацию о том, что подобная обувь появилась в продаже в ограниченном количестве. Общее число представленных кроссовок не превышает 500 пар. В связи с высокой востребованностью данной продукции от именитого немецкого бренда, в точках реализации образовались весьма немаленькие очереди из желающих приобрести данную обувь, имеющую характерные особенности.
Местные журналисты отмечают, что самые первые покупатели пришли за сутки до официального старта продаж, чтобы занять место в очереди на покупку кроссовок. В связи с довольно холодной погодой такие энтузиасты ночевали, используя различные спальные мешки и палатки.