За кроссовками Adidas с проездными в Германии выстроились очереди

В Германии стартовали продажи кроссовок от всемирно известной фирмы Adidas, в которые с помощью специальных технологий внедрили проездной, обеспечивающий годовой абонемент на пользование услугами системы общественного транспорта.

Александр Вест

Авторитетное немецкое издание под названием The Local обнародовало информацию о том, что подобная обувь появилась в продаже в ограниченном количестве. Общее число представленных кроссовок не превышает 500 пар. В связи с высокой востребованностью данной продукции от именитого немецкого бренда, в точках реализации образовались весьма немаленькие очереди из желающих приобрести данную обувь, имеющую характерные особенности.Местные журналисты отмечают, что самые первые покупатели пришли за сутки до официального старта продаж, чтобы занять место в очереди на покупку кроссовок. В связи с довольно холодной погодой такие энтузиасты ночевали, используя различные спальные мешки и палатки.