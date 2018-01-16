Учёные из Новосибирска «научили» дроны сопровождать движущиеся объекты

Группа учёных из Новосибирска разработали новейший метод, позволяющий беспилотным летательным аппаратам двигаться рядом с объектами, находящимися в движении, сопровождая их.

Александр Вест

Данный метод предполагает самостоятельную регулировку высоты полёта, а также его скорости при сопровождении объектов в движении. Угол и дальность двигающегося объекта беспилотные летательные аппараты определяют, задействуя специальные лазерные сенсоры и камеры, расположенные на его корпусе. Специалисты заверили, что при использовании данной технологии, разработанной новосибирскими учёными, дрон не может отклониться от заданного курса, преследуя движущийся объект, вылететь за зону его видимости, или отстать от него.Также эксперты заверили, что данный метод также влияет на использование различных алгоритмов, которые беспилотник использует при приземлении, или взлёте. Учёные сравнили разработанный метод с группой движущихся самолётов, где все воздушные суда ориентируются на ведущего пилота.