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| | iPhone 7 Plus стал вторым самым покупаемым смартфоном Китая

iPhone 7 Plus стал вторым самым покупаемым смартфоном Китая

Сегодня, 12:46
Несмотря на то, что основную часть китайского рынка высоких технологий занимает продукция «отечественного» производства, но iPhone 7 Plus в 2017 году стал вторым самым востребованным смартфоном среди пользователей в Китае.

iPhone 7 Plus стал вторым самым покупаемым смартфоном Китая

 

Первое место, согласно рейтингу, занял смартфон Vivo R9S, который опередил iPhone 7 Plus на 3% от годового числа продаж. На втором месте оказался сам iPhone 7 Plus, став единственным телефоном не китайского производства. Американские аналитики корпорации Apple признают, что покупательская аудитория Китая является самой сложной для продукции Apple. В первую очередь из-за своей стоимости.

Однако это не помешало стать iPhone 7 Plus почти на одну ступень с самыми востребованными гаджетами Китая. Пользователи отдают предпочтение iPhone 7 Plus из-за двойной камеры, улучшенных возможностей фотографии, а также большего размера, чем у его предшественников.
Валерия Голицына
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