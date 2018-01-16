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| | Компании Lego и Tencent создадут безопасную онлайн-среду для детей

Компании Lego и Tencent создадут безопасную онлайн-среду для детей

Вчера, 22:20
Производитель игрушек из Дании Lego, и китайская телекоммуникационная компания Tencent объединят свои усилия для создания безопасной онлайн-среды для детей. Организации займутся выпуском лицензированных игр под брендом Lego.

Компании Lego и Tencent создадут безопасную онлайн-среду для детей

 

Сведения об этом распространяет официальное информационное агентство КНР Xinhua. В рамках платформы Tencent появятся лицензионные игры Lego. Помимо стандартных конструкторов появится программная среда, где дети смогут писать код и вносить изменения в первоначальную разработку. По словам специалистов, сейчас возраст пользователей Сети постоянно уменьшается. В Lego Boost дети смогут самостоятельно писать программный код, добавляя новые элементы в любимые игрушки.

Разработчики планируют создать безопасную социальную сеть для малышей Lego Life. В ней ребята будут общаться и не переживать по поводу взломов и вредоносных программ. По словам экспертов, подобные изменения нужны, так как юзеры становятся более юными. Скоро Lego и Tencent создадут безопасную онлайн-среду для детей, точная дата осуществления проекта пока не называется.
Домбровский Сергей
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