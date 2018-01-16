В Сети появилось изображение смартфона Moto E5

Во всемирной Сети были обнародованы изображения долгожданного смартфона Moto E5. Согласно опубликованным данным, девайс не будет оснащён дисплеем с весьма популярным соотношением сторон 18:9.

Александр Вест

На обнародованных фотографиях можно заметить, что в новом смартфоне дактилоскопический сенсор, считывающий отпечатки пальцев, будет перемещён за заднюю панель гаджета, расположившись под основной камерой. Сканер будет выполнен в виде логотипа Moto. Судя по обнародованным кадрам, корпус смартфона будет выполнен из металла, однако, материал, выбранный изготовителем устройства, ещё не известен. Старшая модель данного гаджета, именуемая Moto EPlus, должна быть показана с официальным релизом данной версии смартфона.Motorola недавно возобновила производство смартфонов, снабженных полноценной QWERTY клавиатурой, выполненной в виде пяти рядов клавиш на слайдере, предназначаемых для более удобного ввода данных.