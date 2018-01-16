Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

Мнения

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | В Сети появилось изображение смартфона Moto E5

В Сети появилось изображение смартфона Moto E5

Сегодня, 12:20
Во всемирной Сети были обнародованы изображения долгожданного смартфона Moto E5. Согласно опубликованным данным, девайс не будет оснащён дисплеем с весьма популярным соотношением сторон 18:9.

В Сети появилось изображение смартфона Moto E5

 

На обнародованных фотографиях можно заметить, что в новом смартфоне дактилоскопический сенсор, считывающий отпечатки пальцев, будет перемещён за заднюю панель гаджета, расположившись под основной камерой. Сканер будет выполнен в виде логотипа Moto. Судя по обнародованным кадрам, корпус смартфона будет выполнен из металла, однако, материал, выбранный изготовителем устройства, ещё не известен. Старшая модель данного гаджета, именуемая Moto EPlus, должна быть показана с официальным релизом данной версии смартфона.

Motorola недавно возобновила производство смартфонов, снабженных полноценной QWERTY клавиатурой, выполненной в виде пяти рядов клавиш на слайдере, предназначаемых для более удобного ввода данных.
Александр Вест
Новости по теме
В Сети появилось изображение смартфона Motorola Moto Z2 Force
В Сети появилось изображение смартфона Motorola Moto Z2 Force

В Интернете появился снимок нового смартфона Motorola Moto Z2 Force. Картинка дает возможность разглядеть гаджет со всех сторон.

В Сети доступны снимки нового гаджета Moto Z2 Play
В Сети доступны снимки нового гаджета Moto Z2 Play

Первые изображения нового смартфона Moto Z2 Play были опубликованы в Интернете. О технических параметрах гаджета данных пока нет.

В интернете появились первые изображения смартфона Moto X
В интернете появились первые изображения смартфона Moto X

В интернете стали доступны первые снимки нового смартфона Moto X от бренда Motorola, который совсем недавно вернулся на мировой рынок.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости