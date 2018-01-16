Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

Мнения

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | Цены на iPhone 8 в России неожиданно обвалились почти на 20%

Цены на iPhone 8 в России неожиданно обвалились почти на 20%

Сегодня, 09:59
В РФ замечается сильное падение цен на брендовый смартфон Apple iPhone 8. Сейчас телефон американской компании может быть приобретен каждым желающим за 45 тысяч рублей.

Цены на iPhone 8 в России неожиданно обвалились почти на 20%

 

Эксперты сообщают, что по всей России замечается довольно сильное снижение стоимости на популярный во всем мире смартфон iPhone 8. Спад цен составляет не более 20% от первоначальной суммы.

Любители «яблочных» смартфонов могут приобрести, вышедший в прошлом году гаджет, всего за 45 тысяч рублей. При этом, люди, которые решили приобрести это же устройство сразу после выхода в продажу, заплатили от 57 тысяч рублей.

Подобное снижение цен можно объяснить несколькими факторами. Спрос на смартфон намного ниже обычного, так как компания Apple сразу выпустили три новинки. Более сильной популярностью пользуется iPhone X. Во-вторых, продукты американской компании ежегодно падают в цене, после длительного времени пребывания на рынке. Каждый предыдущий гаджет снижал свою стоимость. И чем ближе выход нового устройства, тем ниже стоимость текущего.

Эксперты также заявляют, что после выхода бюджетного продукта iPhone SE-2, обвал цены будет еще заметнее и сильнее.

В расчет исследования брались смартфоны Apple iPhone 8, с внутренней памятью 64 Гб.
Новости по теме
В России зафиксировали рекордное снижение цен iPhone 8
В России зафиксировали рекордное снижение цен iPhone 8

В России зафиксировали рекордное снижение цен iPhone 8. Приобрести смартфон компании Apple можно всего за 46 тысяч рублей. Данная модель так и не получила

В России зафиксировали снижение цен на iPhone 7 на 40%
В России зафиксировали снижение цен на iPhone 7 на 40%

В России зафиксировали снижение цен на iPhone 7 на 40%. Продажи этого гаджета от Apple начинались с отметки почти в 57 тысяч рублей, потом долго держались на

Акции Apple падают после выхода iPhone 8
Акции Apple падают после выхода iPhone 8

Акции американской корпорации Apple показали падение с максимальных отметок в 163,54 до 159,51 долларов после выхода трех новых смартфонов. Не исключается, что

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости