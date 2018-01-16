Цены на iPhone 8 в России неожиданно обвалились почти на 20%

В РФ замечается сильное падение цен на брендовый смартфон Apple iPhone 8. Сейчас телефон американской компании может быть приобретен каждым желающим за 45 тысяч рублей.

Эксперты сообщают, что по всей России замечается довольно сильное снижение стоимости на популярный во всем мире смартфон iPhone 8. Спад цен составляет не более 20% от первоначальной суммы.Любители «яблочных» смартфонов могут приобрести, вышедший в прошлом году гаджет, всего за 45 тысяч рублей. При этом, люди, которые решили приобрести это же устройство сразу после выхода в продажу, заплатили от 57 тысяч рублей.Подобное снижение цен можно объяснить несколькими факторами. Спрос на смартфон намного ниже обычного, так как компания Apple сразу выпустили три новинки. Более сильной популярностью пользуется iPhone X. Во-вторых, продукты американской компании ежегодно падают в цене, после длительного времени пребывания на рынке. Каждый предыдущий гаджет снижал свою стоимость. И чем ближе выход нового устройства, тем ниже стоимость текущего.Эксперты также заявляют, что после выхода бюджетного продукта iPhone SE-2, обвал цены будет еще заметнее и сильнее.В расчет исследования брались смартфоны Apple iPhone 8, с внутренней памятью 64 Гб.