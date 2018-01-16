Специалисты назвали самый популярный мессенджер в России

Ввиду высокой популярности программ по отправке мгновенных текстовых сообщений, а также разнообразного контента? эксперты решили подвести итоги относительно самого популярного у жителей России мессенджера, которым стал WhatsApp.

Александр Вест

Мобильным приложением под названием WhatsApp, позволяющим переписываться с другими пользователями и осуществлять бесплатные видео, а также аудиозвонки, используя подключение к интернету, пользуются более 70 жителей российской столицы, а также около 60 процентов россиян. В своих подсчётах аналитики руководствовались исследованием, в котором были опрошены жители многих городов, население которых превышало 100 тысяч человек.Отметим, что чуть менее популярным у москвичей оказался мессенджер под названием Viber, которым пользуются около 37 процентов столичных жителей, а также 36 процентов всех россиян. Также добавим, что на 23 процентах смартфонов жителей Москвы установлен весьма популярный мессенджер Telegram.