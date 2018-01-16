Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

Мнения

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | Отечественные процессоры «Байкал» поступят в свободную продажу

Отечественные процессоры «Байкал» поступят в свободную продажу

Сегодня, 09:43
Компьютерные процессоры российского производства Baikal-T1 в ближайшие месяцы должны поступить в свободную продажу. Стоимость устройств вместе с материнской платой будет составлять 50 тысяч рублей.

Отечественные процессоры «Байкал» поступят в свободную продажу

 

В 2015 году впервые был представлен компьютерный процессор российского производства. Его создала и разработала компания «Байкал Электроникс». Изначально устройство предназначалось только для использования юридическими лицами.

Недавно представители компании производителя сообщили о том, что их разработку Baikal-T1 скоро сможет приобрести каждый желающий. Розничная продажа может начаться уже в ближайшие несколько месяцев.

Экспертов больше всего удивила цена и соответствующая производительность процессора. Купить материнскую плату вместе с Baikal-T1 можно будет примерно за 50 тысяч рублей. При этом, цена уже снижена в четыре раза. В начале продаж стоимость таких устройств составляла 200 тысяч рублей.

Рядовой пользователь за 50 тысяч рублей сможет получить двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 Ггц. Зарубежные аналоги, которые вышли еще в начале прошлого десятилетия и стоят в десятки раз дешевле, имеют намного большую производительность.

Большинство современных игр не поддержат характеристики российской разработки. Поэтому этот процессор больше будет предназначаться для телекоммуникационного оборудования или вычислительной техники.
Новости по теме
Российская компания
Российская компания "Байкал электроникс" запустила производство процессоров Baikal-T1

Недавно компания "Байкал электроникс" запустила крупносерийное производство новых процессоров Baikal-T1.

Впервые раскрыта производительность российского процессора Baikal-T1
Впервые раскрыта производительность российского процессора Baikal-T1

Российский блогер Александр Нежин смог узнать производительность процессора Baikal-T1. Ему удалось побывать в лаборатории компании «Байкал Электроникс»,

Первый отечественный процессор запустят в производство в 2016 году
Первый отечественный процессор запустят в производство в 2016 году

Кампания "Байкал Электроникс" намерена запустить в серийное производство первый процессор отечественного производства Baikal-T1. Сообщается, что это произойдёт

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости