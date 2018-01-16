Отечественные процессоры «Байкал» поступят в свободную продажу

Компьютерные процессоры российского производства Baikal-T1 в ближайшие месяцы должны поступить в свободную продажу. Стоимость устройств вместе с материнской платой будет составлять 50 тысяч рублей.

В 2015 году впервые был представлен компьютерный процессор российского производства. Его создала и разработала компания «Байкал Электроникс». Изначально устройство предназначалось только для использования юридическими лицами.Недавно представители компании производителя сообщили о том, что их разработку Baikal-T1 скоро сможет приобрести каждый желающий. Розничная продажа может начаться уже в ближайшие несколько месяцев.Экспертов больше всего удивила цена и соответствующая производительность процессора. Купить материнскую плату вместе с Baikal-T1 можно будет примерно за 50 тысяч рублей. При этом, цена уже снижена в четыре раза. В начале продаж стоимость таких устройств составляла 200 тысяч рублей.Рядовой пользователь за 50 тысяч рублей сможет получить двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 Ггц. Зарубежные аналоги, которые вышли еще в начале прошлого десятилетия и стоят в десятки раз дешевле, имеют намного большую производительность.Большинство современных игр не поддержат характеристики российской разработки. Поэтому этот процессор больше будет предназначаться для телекоммуникационного оборудования или вычислительной техники.