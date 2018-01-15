Моддер Gromdal создал хардкорный мод Fallout 4

Моддер под ником Gromdal создал новое расширение игры Fallout 4 под названием Hardcore Rebalance. Это дополнение полностью меняет систему вооружения боевика и делает ее более хардкорной.

Домбровский Сергей

Пользователи говорят, что в видоизмененном Fallout 4 исчезли легкие соперники, которых без труда проходили геймеры, имеющие достаточно терпения для того, чтобы всадить в противника множество пуль. Теперь пользователи должны больше полагаться на собственный интеллект, нежели на оружие и находить обходные пути, дабы обмануть соперника и стать обладателем «золотой рыбки», выполняющей желания. Моддер уменьшил пул здоровья на просторах Пустоши.В этом нововведении есть плюсы и минусы. Геймеры не должны тратить значительные усилия на уничтожения супермутантов, обладающих громадной силой и живучестью. Однако и главный герой становится более уязвимым. Противники в игре стали тоже более разумными и не лезут на рожон без необходимости. Преодолеть все сложности можно используя легендарное оружие, схожее по функционалу с тем, которое применялось в Fallout 3 и более ранней версии. Расширение находится на сайте nexusmods. Желающие могут скачать мод бесплатно и опробовать предоставленные изменения.