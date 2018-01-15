В «Яндекс.Такси» добавлена функция удобного чата водителя и пассажира

В функционал приложения «Яндекс.Такси» пополнился возможностью чата водителя и пассажира до начала поездки. Для наиболее удобного варианта чата введена функция распознавания голоса, когда программа преобразует озвученные слова в текст сообщения.

Благодаря внедренной в приложение «Яндекс.Такси» функции чата, пассажирам и водителям больше нет необходимости писать друг другу СМС или звонить. Функция уже доступна на территории Москвы для владельцев iPhone с означенным приложением для вызова такси.Чат позволит водителям транспортных средств и будущим их пассажирам заблаговременно пообщаться до того, как будет подана машина. Особенно облегчит общение водителям встроенная в чат функция, с помощью которой можно устно надиктовать текст будущего сообщения, а программа сама преобразует его в письменную речь. Это минимизирует необходимость отвлекаться во время вождения от дороги.В скором времени чат в приложении «Яндекс.Такси» станет доступен на всех устройствах, если тестирование в Москве покажет хорошие результаты. Точная дата полноценного внедрения функции пока не разглашается.