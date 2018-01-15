Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | В «Яндекс.Такси» добавлена функция удобного чата водителя и пассажира

В «Яндекс.Такси» добавлена функция удобного чата водителя и пассажира

Вчера, 22:52
В функционал приложения «Яндекс.Такси» пополнился возможностью чата водителя и пассажира до начала поездки. Для наиболее удобного варианта чата введена функция распознавания голоса, когда программа преобразует озвученные слова в текст сообщения.

В «Яндекс.Такси» добавлена функция удобного чата водителя и пассажира

 

Благодаря внедренной в приложение «Яндекс.Такси» функции чата, пассажирам и водителям больше нет необходимости писать друг другу СМС или звонить. Функция уже доступна на территории Москвы для владельцев iPhone с означенным приложением для вызова такси.

Чат позволит водителям транспортных средств и будущим их пассажирам заблаговременно пообщаться до того, как будет подана машина. Особенно облегчит общение водителям встроенная в чат функция, с помощью которой можно устно надиктовать текст будущего сообщения, а программа сама преобразует его в письменную речь. Это минимизирует необходимость отвлекаться во время вождения от дороги.

В скором времени чат в приложении «Яндекс.Такси» станет доступен на всех устройствах, если тестирование в Москве покажет хорошие результаты. Точная дата полноценного внедрения функции пока не разглашается.
Новости по теме
В Череповце появится сервис «Яндекс.Такси»
В Череповце появится сервис «Яндекс.Такси»

Сервис «Яндекс.Такси» в скором будущем появится в Череповце. Предварительная дата начала работы – 1 марта.

"Яндекс" выпустил приложение для перевода речи в текст и обратно

Компания "Яндекс" создала приложение, способное записывать речь в виде текста, а также воспроизводить в виде речи написанный текст.

Москвичи смогут вызывать такси по SMS с помощью «Яндекс. Такси»
Москвичи смогут вызывать такси по SMS с помощью «Яндекс. Такси»

Теперь москвичи смогут вызвать такси по SMS, благодаря новому сервису «Яндекс. Такси». Стоимость сообщения согласована с тарифным планом определенного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости