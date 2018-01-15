В продаже появился новый улучшенный робот-пылесос iLife V50

Уже сейчас люди могут купить новый робот-пылесос iLife V50, который по характеристикам оставляет далеко позади своих конкурентов.

Недавно в продаже появилась новая версия «умного» пылесоса для дома iLife V50, который может сохранять дом в чистоте даже во время отсутствия хозяев.Разработчики на этот раз не пожалели оснастить домашнего робота-уборщика множеством новых функций. iLife V50 сможет убирать дом, когда появится загрязнение. Владельцу даже не нужно включать его и задавать программу.Благодаря новой батарее пылесос сможет работать несколько часов без перерыва. После этого он отправляется на подзарядку к специальному модулю, сам, без помощи человека.Очистной модуль устройства был модернизирован, благодаря чему девайс способен убирать самые мелкие частицы пыли и грязи. Для людей, страдающих аллергией, такой вариант самый оптимальный. На нижней стороне гаджета есть подушка из специального волокна, которая помогает убрать разводы и пятна с пола.Несколько новых режимов уборки дадут возможность убирать даже углы и края нужной комнаты. Владелец может собственноручно задать режим и время уборки, а робот выполнит все точно в срок. Стоимость нового iLife V50 составляет не более 6 тысяч рублей.