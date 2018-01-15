Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | В продаже появился новый улучшенный робот-пылесос iLife V50

В продаже появился новый улучшенный робот-пылесос iLife V50

Вчера, 18:50
Уже сейчас люди могут купить новый робот-пылесос iLife V50, который по характеристикам оставляет далеко позади своих конкурентов.

В продаже появился новый улучшенный робот-пылесос iLife V50

 

Недавно в продаже появилась новая версия «умного» пылесоса для дома iLife V50, который может сохранять дом в чистоте даже во время отсутствия хозяев.

Разработчики на этот раз не пожалели оснастить домашнего робота-уборщика множеством новых функций. iLife V50 сможет убирать дом, когда появится загрязнение. Владельцу даже не нужно включать его и задавать программу.

Благодаря новой батарее пылесос сможет работать несколько часов без перерыва. После этого он отправляется на подзарядку к специальному модулю, сам, без помощи человека.

Очистной модуль устройства был модернизирован, благодаря чему девайс способен убирать самые мелкие частицы пыли и грязи. Для людей, страдающих аллергией, такой вариант самый оптимальный. На нижней стороне гаджета есть подушка из специального волокна, которая помогает убрать разводы и пятна с пола.

Несколько новых режимов уборки дадут возможность убирать даже углы и края нужной комнаты. Владелец может собственноручно задать режим и время уборки, а робот выполнит все точно в срок. Стоимость нового iLife V50 составляет не более 6 тысяч рублей.
Новости по теме
На выставке CES представили первый в мире летающий пылесос
На выставке CES представили первый в мире летающий пылесос

Недавно на американской международной выставке по изобретениям в сфере электроники CES-2017 был представлен первый в мире летающий пылесос. Изобретатели этого

Умный робот пылесос
Умный робот пылесос

Уже ни для кого не секрет, что передовые технологии используются не только в устройствах спутников для Луны, но и в повседневной жизни

Где можно дешево купить робот пылесос?
Где можно дешево купить робот пылесос?

Хотите приобрести себе новый и хороший робот пылесос? Не знаете, где можно будет купить его? Боитесь, что вас могут обмануть? 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости