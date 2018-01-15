В России стартовали продажи BQ 6000L Aurora с четырьмя камерами

В России на рынок поступил смартфон BQ 6000L Aurora с четырьмя камерами – двумя основными и двумя дополнительными. Мобильное устройство содержит широкоформатный экран размером шесть дюймов и сканер отпечатков пальцев.

Домбровский Сергей

Гаджет оснащен жидкокристаллическим дисплеем, который прикрывает стекло Gorillas Glass, защищающее поверхность от царапин и прочих повреждений. Сзади располагается сканер отпечатков пальцев. Это позволяет сделать тонкие рамки вокруг экрана. Задняя пара камер с параметрами 13 и 5 МП, а передняя 20 и 8 МП. BQ 6000L Aurora имеет в своем составе чипсет MediaTek Helio P25 с тактовой частотой 2,4 ГГц, ОЗУ объемом 4 ГБ, встроенную память емкостью 64 ГБ.BQ 6000L Aurora поддерживает функцию быстрой зарядки. Аппарат управляется операционной системой Android 7.0 Nougat. Весит мобильное устройство 189 граммов. Желающие смогут приобрести гаджет по цене 14,99 тысяч рублей в базовой комплектации. Смартфон уже начали заказывать на сайте BQ Aurora.