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От Редактора

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| | Создано приложение для нахождения двойников среди произведений искусства

Создано приложение для нахождения двойников среди произведений искусства

Вчера, 15:31
В сети популярность набирает приложение Arts Culture, которое благодаря технологии по распознаванию лиц помогает пользователям находить своих «двойников» в 70 музеях по всему миру. Пользователи массово делятся результатами и хвастают сходством с популярными произведениями искусства.
 

Создано приложение для нахождения двойников среди произведений искусства

 

Приложением заинтересовались также и популярные личности. В частности, бас-гитарист американской поп-панк группы Fall Out Boy Пит Вентц заявил, что искренне доволен своим совпадением с произведением Рембрандта, которое достигло 40%. Несмотря на массу положительных комментариев, многие остались недовольны тем, как работает приложение. Судя по появившимся публикациям пользователей, иногда оно крайне неудачно определяет «музейного двойника».
 

Создано приложение для нахождения двойников среди произведений искусства

 

Одна из пользовательниц утверждает, что сделала больше 20 селфи, но ей продолжает выпадать то, что она является «стремным парнем». Другой пользователь Twitter и вовсе сказал, что не хочет иметь с этим приложением ничего общего, ведь его лицо получило сравнение с детородным органом статуи Давида, созданной Микеланджело в XVI веке.

Николай Офицеров
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