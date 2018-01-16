Amazon победила в битве за «умный дом» на CES 2018

На ежегодной технологической выставке CES крупнейшие компании устроили битву за «умный дом». Amazon выиграла соревнование, опередив даже Google.

Виктория Озерова

В США прошла ежегодная выставка CES, на которой эксперты и представители технологических компаний попытались определить ход событий для рынка гаджетов. В битве за «умный дом» в этом году победила Amazon, колонка Echo со встроенным помощником Alexa которой встречалась буквально на каждом углу выставки. Для этого компания провела множество встреч с разработчиками. Теперь Alexa можно найти не только в гостиной «умного дома», но и в ванной. Голосовой помощник встроен в ноутбук, телевизор, посудомоечную машину и даже автомобильный брелок.В этом плане Amazon смогла обойти даже Google, чей Google Assistant установлен на полутора тысячах устройств. По словам экспертов, Google Home намного умней, чем Alexa, поэтому только продукт этой компании может составить конкуренцию Amazon.