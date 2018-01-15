В Сингапуре появятся новые модели смартфонов Vivo

Официальные представители китайской компании Vivo проинформировали, что с 20 января новые модели смартфонов появятся на территории Сингапуга. Продажи откроются как в интернет-магазинах, так и в розничных точках.

Светлана Славянская

Стало известно, что уже на этой недели флагманские телефоны V7 + и Y65 появятся в Сингапуре. В пресс-релизе компания заявила, что два устройства поступят в продажу с 20 января, смартфоны будут доступны в цветах Gold и Matte Black. Аппарат V7 + был запущен в сентябре прошлого года и оснащен 24-мегапиксельной фронтальной камерой, двумя слотами для карт SIM-карт или microSD и 3,225mAh аккумулятором. Он работает на Funtouch OS 3.2, которая основана на Android 7.1, говорится в сообщении.Устройство Y65, тем временем, работает на же операционной системе, но имеет более низкие технические характеристики. К примеру, гаджет оснащен 5-мегапиксельная фронтальная камера. Генеральный директор Vivo Singapore Лю Хун Бин добавил, что планирует предложить больше моделей телефонов в ближайшие месяцы.