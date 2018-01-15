Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Google приобрела стартап, превращающий дисплей смартфона в динамик

Google приобрела стартап, превращающий дисплей смартфона в динамик

Сегодня, 13:18
Американская компания Google приобрела стартап Redux, который разработал технологию использования дисплея смартфона в качестве колонок для воспроизведения звука. Информацию об этом распространяет Bloomberg.

Google приобрела стартап, превращающий дисплей смартфона в динамик

 

Официально договор подписали руководители дочерней фирмы Google, расположенной в Ирландии. На данный момент стартап Redux не работает. Эта компания имеет 178 новейших разработок. В 2017 году Redux получил 5 млн долларов от Arie Capital на реализацию своего проекта. Корпорация Alphabet, владеющая Google, в ближайшем будущем применит новейшую технологию в своих смартфонах Pixel.

По мнению экспертов, скоро пользователи увидят мобильные устройства, в которых экраны используются в качестве динамиков. Это позволит освободить место для аккумуляторов и других важных электронных компонентов гаджетов. Точная дата появления подобных аппаратов на рынках сейчас не называется.
Домбровский Сергей
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