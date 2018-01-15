Google приобрела стартап, превращающий дисплей смартфона в динамик

Американская компания Google приобрела стартап Redux, который разработал технологию использования дисплея смартфона в качестве колонок для воспроизведения звука. Информацию об этом распространяет Bloomberg.

Домбровский Сергей

Официально договор подписали руководители дочерней фирмы Google, расположенной в Ирландии. На данный момент стартап Redux не работает. Эта компания имеет 178 новейших разработок. В 2017 году Redux получил 5 млн долларов от Arie Capital на реализацию своего проекта. Корпорация Alphabet, владеющая Google, в ближайшем будущем применит новейшую технологию в своих смартфонах Pixel.По мнению экспертов, скоро пользователи увидят мобильные устройства, в которых экраны используются в качестве динамиков. Это позволит освободить место для аккумуляторов и других важных электронных компонентов гаджетов. Точная дата появления подобных аппаратов на рынках сейчас не называется.