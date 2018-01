Геймеры смогли собрать более 2,2 миллиона долларов для борьбы с раком

На ежегодном марафоне по быстрому прохождению игр Awesome Games Done Quick геймеры смогли собрать на благотворительные цели более чем 2 миллиона долларов. В этом году было решено направить все собранные средства на нужды больных раком.

Деньги будут переведены на счет американской организации Prevent Cancer Foundation, которая обеспечивает лечение и занимается разработкой новых методик по противостоянию раковым заболеваниям. Столь внушительную сумму средств (более $2,2 млн) геймеры смогли заработать благодаря пожертвованиям, которые осуществлялись фанатами видеоигр по всему миру. Во время акции счета были открытыми и каждый желающий мог перевести на них любую сумму, которую он посчитает необходимой для перевода на благотворительность.

Организаторы до сих пор приятно удивлены тому, как много удалось собрать денег с помощью видеоигр. К примеру, только за быстрое прохождение главного хита этого года The Legend of Zelda: Breath of the Wild, игрокам удалось собрать более четверти миллиона долларов. Ежегодный марафон по быстрому прохождению игр в этом году принес рекордное количество денег.

Николай Офицеров