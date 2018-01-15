Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | Геймеры смогли собрать более 2,2 миллиона долларов для борьбы с раком

Геймеры смогли собрать более 2,2 миллиона долларов для борьбы с раком

Вчера, 22:20
На ежегодном марафоне по быстрому прохождению игр Awesome Games Done Quick геймеры смогли собрать на благотворительные цели более чем 2 миллиона долларов. В этом году было решено направить все собранные средства на нужды больных раком.
 

Геймеры смогли собрать более 2,2 миллиона долларов для борьбы с раком

 

Деньги будут переведены на счет американской организации Prevent Cancer Foundation, которая обеспечивает лечение и занимается разработкой новых методик по противостоянию раковым заболеваниям. Столь внушительную сумму средств (более $2,2 млн) геймеры смогли заработать благодаря пожертвованиям, которые осуществлялись фанатами видеоигр по всему миру. Во время акции счета были открытыми и каждый желающий мог перевести на них любую сумму, которую он посчитает необходимой для перевода на благотворительность.
 
Организаторы до сих пор приятно удивлены тому, как много удалось собрать денег с помощью видеоигр. К примеру, только за быстрое прохождение главного хита этого года The Legend of Zelda: Breath of the Wild, игрокам удалось собрать более четверти миллиона долларов. Ежегодный марафон по быстрому прохождению игр в этом году принес рекордное количество денег.

Николай Офицеров
Новости по теме
Ice Bucket Challenge профинансировал исследования редкого заболевания
Ice Bucket Challenge профинансировал исследования редкого заболевания

Флешмоб Ice Bucket Challenge помог собрать достаточную сумму для исследования причин и методик лечения бокового амиотрофического склероза. Болезнь известна не

Геймеры установили уникальный рекорд по прохождению Half Life 2
Геймеры установили уникальный рекорд по прохождению Half Life 2

Геймеры команды SourceRuns Team смогли установить новый рекорд по прохождению компьютерной игры Half Life 2 всего за 41 минуту. Видео, которое доказывает

Скончался 19-летний британец, собравший более 5 миллионов долларов для борьбы с раком
Скончался 19-летний британец, собравший более 5 миллионов долларов для борьбы с раком

В Англии умер подросток Стивен Саттон от рака кишечника, который на своем сайте собирал денежные средства для лечения рака у подростков. За рекордные сроки он

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости