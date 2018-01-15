Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Федеральная пассажирская компания разработало ПО для поиска вещей

Федеральная пассажирская компания разработало ПО для поиска вещей

Сегодня, 13:00
РЖД часто сталкивается с проблемой того, что пассажиры забывают вещи в поездах. И хотя вернуть забытую вещь не является проблемой, но механизм возврата, как считает ФПК, абсолютно не налажен.

Федеральная пассажирская компания разработало ПО для поиска вещей

 

Для того, чтобы вернуть пропажу, нужно написать письмо на электронную почту департамента ФПК, а после, это письмо пройдёт все стадии рассмотрения, как полагается любой документации, что занимает слишком много времени. Глава ФПК издал распоряжение, согласно которому для департамента уже начали разрабатывать программное обеспечение для поиска пропавших вещей.

Такое ПО будет представлять из себя единую налаженную систему передачи информации, благодаря которой, зарегистрированный в приложении пользователь и владелец вещи сможет отправить запрос на утерю личных вещей уже непосредственно тому подразделению, которое и будет заниматься поиском, что существенно сэкономит время.
Валерия Голицына
Новости по теме
Пропавших детей и собак можно будет найти по QR-кодам
Пропавших детей и собак можно будет найти по QR-кодам

Хабаровский студент разработал систему поиска людей, животных и утеряных вещей с помощью QR-кода. Такой научный стартап занял третье место на международном

Ритейлеры хотят заработать на новом способе поиска вещей – по фото
Ритейлеры хотят заработать на новом способе поиска вещей – по фото

Один из самых крупных онлайн-продавцов одежды и аксессуаров в РФ Lamoda произвел запуск в своем мобильном приложении функцию поиска вещей по фотоснимку. Такой

В Москве рейтинг забытых в метро вещей возглавили зонты
В Москве рейтинг забытых в метро вещей возглавили зонты

Зонты чаще всего забывают пассажиры московского метро. Такие результаты статистических подсчетов бюро забытых вещей столичного метрополитена. Всего в бюро на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости