Федеральная пассажирская компания разработало ПО для поиска вещей

РЖД часто сталкивается с проблемой того, что пассажиры забывают вещи в поездах. И хотя вернуть забытую вещь не является проблемой, но механизм возврата, как считает ФПК, абсолютно не налажен.

Валерия Голицына

Для того, чтобы вернуть пропажу, нужно написать письмо на электронную почту департамента ФПК, а после, это письмо пройдёт все стадии рассмотрения, как полагается любой документации, что занимает слишком много времени. Глава ФПК издал распоряжение, согласно которому для департамента уже начали разрабатывать программное обеспечение для поиска пропавших вещей.Такое ПО будет представлять из себя единую налаженную систему передачи информации, благодаря которой, зарегистрированный в приложении пользователь и владелец вещи сможет отправить запрос на утерю личных вещей уже непосредственно тому подразделению, которое и будет заниматься поиском, что существенно сэкономит время.