Россияне готовятся подать иски к Apple из-за замедления iPhone

Российские юридические группы Lex Borealis и NFL Group намерены уже на этой неделе подавать иски к корпорации Apple в интересах пользователей, которые столкнулись с преднамеренным замедлением смартфонов iPhone не последних генераций. Информацию подтверждают в отечественных СМИ.

Пресса сообщает, что в данных юридических компаниях, заявление планируется подать в Тверской суд Москвы и прочие судебные органы. У юристов уже имеется первый пул необходимых истцов, а это около десяти человек. В случае успешного исхода их количество планируется довести до нескольких сотен.

Представители владельцев смартфонов уверены в том, что замедление работы устройств Apple по закону необходимо толковать, как «очевидный недостаток товара» и относить к защите прав потребителей. Главная задача исков это признание незаконной практики ухудшения потребительских свойств устройств со стороны компании Apple. Скандал, в котором очутились купертинцы, разразился в конце декабря. Оказалось, что Apple намеренно тормозит работу смартфонов прошлой генерации.

Сама корпорация призналась в этом, заявив, что у этого была цель, ведь замедление происходило из-за необходимости продления срока службы во избежание внезапных отключений аппарата. В результате компания снизила стоимость негарантийной замены батареи с 79 до 29 долларов. Компания в виду этого может понести убытки более чем в 10 миллиардов долларов.

Николай Офицеров