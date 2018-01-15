На смартфонах Lumia запустили полноценную версию Windows 10

Постепенно современные пользователи гаджетов забывают, что не так давно среди Android и Apple-гаджетов был также и третий «игрок» рынка, а именно телефоны, выходящие на базе операционной системы Windows. Microsoft, однако, программу смартфонов свернули из-за низкого спроса. Эксперты уверены, что утилита Windows Phone Internals может дать новую жизнь смартфонам соответствующей системы.

Она позволяет устанавливать на достаточно старые аппараты нестандартные для них прошивки. К примеру, смартпэд Lumia 1520 смог потянуть на своих мощностях систему Windows RT. Один из девелоперов также заявил, что версия полностью рабочая. Помимо этого, он представил специальную версию Windows 8, которая разрабатывалась специально под устройства, функционирующие на базе процессоров ARM.

Следом за этим, разработчик взялся за сборку 17061 Windows 10, которую ему удалось успешно установить. Помимо этого, Windows RT была установлена на Lumia 950. Все это становится возможным благодаря Windows Phone Internals 2.3.

Эксперты уверяют, что новая программа делает возможным существенные инновации с помощью утилиты. Microsoft, однако, о будущем смартфонов на Windows тактически отмалчиваются.

Николай Офицеров