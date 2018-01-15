Энтузиаст на калькуляторе исполнил музыку из «Игры престолов»

Необычный видеоролик демонстрирует, как умелец при помощи самых обычных калькуляторов впечатляюще играет мелодию. Используя всего четыре калькулятора, которые выстроенные в линию, энтузиаст использует их как клавиши и играет культовую тему композитора Рамина Джавади. Таким образом, калькуляторы превращаются в импровизированный синтезатор.
Видео на YouTube посмотрели более 60 тысяч поклонников «Игры престолов». Напомним, что выход финального сезона сериала запланирован на 2019 год и составит всего шесть серий.