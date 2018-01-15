Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Энтузиаст на калькуляторе исполнил музыку из «Игры престолов»

Энтузиаст на калькуляторе исполнил музыку из «Игры престолов»

Сегодня, 12:03
На YouTube-канале появилось новые видео, которое поклонники посвятили культовому сериалу «Игра престолов». На видео показывается, как энтузиаст при помощи калькуляторов исполняет главную мелодию из знаменитого сериала.

Энтузиаст на калькуляторе исполнил музыку из «Игры престолов»

 

Необычный видеоролик демонстрирует, как умелец при помощи самых обычных калькуляторов впечатляюще играет мелодию. Используя всего четыре калькулятора, которые выстроенные в линию, энтузиаст использует их как клавиши и играет культовую тему композитора Рамина Джавади. Таким образом, калькуляторы превращаются в импровизированный синтезатор.


Видео на YouTube посмотрели более 60 тысяч поклонников «Игры престолов». Напомним, что выход финального сезона сериала запланирован на 2019 год и составит всего шесть серий.
Светлана Славянская
Новости по теме
Стали известны первые подробности финального сезона «Игры престолов»
Стали известны первые подробности финального сезона «Игры престолов»

В Сети появились первые подробности последнего 8 сезона культового сериала «Игра престолов», выход которого запланирован на 2019 год. Актриса Эмилия Кларк

Видео съемочного процесса «Игры престолов» опубликовано в сети
Видео съемочного процесса «Игры престолов» опубликовано в сети

В сети было опубликовано видео съемочного процесса седьмого сезона «Игры престолов». Предположительно, следующая порция захватывающих серий выйдет летом 2017

В Сети появился тизер шестого сезона «Игры престолов»
В Сети появился тизер шестого сезона «Игры престолов»

В Сети телеканал HBO разместил тизер шестого сезона популярного сериала «Игра престолов». Видео появилось на канале YouTube и доступно для просмотра всем

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости