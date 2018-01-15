Энтузиаст на калькуляторе исполнил музыку из «Игры престолов»

На YouTube-канале появилось новые видео, которое поклонники посвятили культовому сериалу «Игра престолов». На видео показывается, как энтузиаст при помощи калькуляторов исполняет главную мелодию из знаменитого сериала.

Светлана Славянская

Необычный видеоролик демонстрирует, как умелец при помощи самых обычных калькуляторов впечатляюще играет мелодию. Используя всего четыре калькулятора, которые выстроенные в линию, энтузиаст использует их как клавиши и играет культовую тему композитора Рамина Джавади. Таким образом, калькуляторы превращаются в импровизированный синтезатор.Видео на YouTube посмотрели более 60 тысяч поклонников «Игры престолов». Напомним, что выход финального сезона сериала запланирован на 2019 год и составит всего шесть серий.