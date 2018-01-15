Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Эксперты предрекают значительный рост цен на смартфоны

Эксперты предрекают значительный рост цен на смартфоны

Сегодня, 12:22
По мнению специалистов, стоимость мобильных устройств, ПК и прочей электронной продукции существенно увеличится. Причиной этому выступает рост цен на кобальт, который используется в вышеперечисленных товарах.

Эксперты предрекают значительный рост цен на смартфоны

 

В прошлом году стоимость данного металла поднялась более чем в два раза. В этом ситуация должна усугубиться из-за нестабильной политической ситуации в Конго. Данное африканское государство является основным поставщиком кобальта. Технология там развита слабо, поэтому активно используется ручной и детский труд. По словам экспертов, в текущем году стоимость смартфонов, ноутбуков и прочей электроники значительно возрастет. Аналитики заявляют, что людям необходимо использовать в аккумуляторах альтернативные материалы, дабы выйти из создавшегося положения с достоинством.

При производстве одного мобильного телефона затрачивают 5-10 граммов кобальта, ноутбука – 30 граммов, электромобиля – 5-20 килограммов. Специалисты настаивают на необходимости разработок новых технологий без использования данного вещества в питающих батареях современных гаджетов.
Домбровский Сергей
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