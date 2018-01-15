Эксперты предрекают значительный рост цен на смартфоны

По мнению специалистов, стоимость мобильных устройств, ПК и прочей электронной продукции существенно увеличится. Причиной этому выступает рост цен на кобальт, который используется в вышеперечисленных товарах.

Домбровский Сергей

В прошлом году стоимость данного металла поднялась более чем в два раза. В этом ситуация должна усугубиться из-за нестабильной политической ситуации в Конго. Данное африканское государство является основным поставщиком кобальта. Технология там развита слабо, поэтому активно используется ручной и детский труд. По словам экспертов, в текущем году стоимость смартфонов, ноутбуков и прочей электроники значительно возрастет. Аналитики заявляют, что людям необходимо использовать в аккумуляторах альтернативные материалы, дабы выйти из создавшегося положения с достоинством.При производстве одного мобильного телефона затрачивают 5-10 граммов кобальта, ноутбука – 30 граммов, электромобиля – 5-20 килограммов. Специалисты настаивают на необходимости разработок новых технологий без использования данного вещества в питающих батареях современных гаджетов.