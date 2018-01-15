Китайцы из ZTE намерены выпустить 5G-смартфон уже в этом году

Исполнительный директор ZTE Лисинь Чэн, давая интервью Bloomberg, оговорился о том, что на данный момент у компании обозначены конкретные планы по выпуску устройств, в которых будет иметься поддержка мобильной связи пятой генерации, а именно 5G.

ZTE с поддержкой соответствующих функций свет увидит уже в конце текущего или же начале следующего года. Это будет смартфон, однако также рассматривается возможность создания 5G-планшета и устройства, которое предназначено для домашней эксплуатации. Исходя из текущих планов, новинку представят в Соединенных Штатах.

Тем не менее, окончательное решение компания ZTE будет принимать, учитывая реальную доступность мобильных сетей пятой генерации, потому что пока говорить об их широкой распространенности не приходится. Следует отметить также, что на 2019 год выпуск смартфонов, в которых имеется поддержка 5G, также себе наметила в планах другая китайская компания Huawei. Анонс аппаратов соответствующего типа состоится ориентировочно во второй половине следующего года.

Инсайдеры утверждают, что с наступление эпохи 5G, максимально быстрое развитие абонентских терминалов станет ключевым фактором, который определит, насколько успешными будут услуги связи нового поколения.

Николай Офицеров