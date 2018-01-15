В YouTube появится режим инкогнито

В американской компании Google рассказали, что они планируют внедрить в мобильную версию популярнейшего видеохостинга YouTube режим инкогнито. Новая функция сможет появиться в следующем обновлении 13.01.

Вскоре самый популярный в мире сервис для просмотра видео сможет стать более анонимным.Пользователей иногда смущает контекстная реклама, которая появляется на сайтах и самом YouTube в результате поисковых запросов. Поэтому в Google приняли решение добавить возможность анонимного просмотра в видеосервисе.Эта функция позволит владельцу смартфона просматривать видео через официальное приложение. При этом, данные о просмотре и о поисковых запросах не будут учитываться и отправляться в компанию для анализа. Благодаря режиму инкогнито пользователи смогут не переживать по поводу утечки их личной информации.Новый режим станет доступным для телефонной версии в новом обновлении программы 13.01.Кроме этого, в Google продолжают разработку новой темной темы для компьютерной версии сервиса. Она позволит также просматривать видеофрагменты, но информация о запросах анализироваться и сохраняться не будет.Также в самой известной корпорации мира заявили, что в скором времени людям не придется ждать 5 секунд для закрытия надоедливой рекламы. Это можно будет сделать при помощи свайпа.