В Motorola возобновили производство винтажных телефонов

Американская компания по производству гаджетов Motorola решила возобновить производство телефонов со старым дизайном. Обновленные смартфоны будут оснащены QWERTY клавиатурой-слайдером.

Обновленные устройства от ранее очень популярной компании Motorola уже начали поступать в продажу в США.Уже известны некоторые свойства этих гаджетов. Например, главная особенность их – клавиатура QWERTY, которая состоит из пяти рядов. Один из них является цифровым. Эта клавиатура практически копирует компьютерную. Также известно, что экран телефона-слайдера Motorola может подниматься относительно корпуса на 45 градусов. Клавиатура также имеет собственную подсветку. Всю работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 1700 мАч.В прошлом году подобный шаг сделала финская компания Nokia. Они выпустили обновленный «неубиваемый» смартфон Nokia 3310.