В Motorola возобновили производство винтажных телефонов

Обновленные устройства от ранее очень популярной компании Motorola уже начали поступать в продажу в США.
Уже известны некоторые свойства этих гаджетов. Например, главная особенность их – клавиатура QWERTY, которая состоит из пяти рядов. Один из них является цифровым. Эта клавиатура практически копирует компьютерную. Также известно, что экран телефона-слайдера Motorola может подниматься относительно корпуса на 45 градусов. Клавиатура также имеет собственную подсветку. Всю работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 1700 мАч.
В прошлом году подобный шаг сделала финская компания Nokia. Они выпустили обновленный «неубиваемый» смартфон Nokia 3310.