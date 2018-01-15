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От Редактора

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В Motorola возобновили производство винтажных телефонов

В Motorola возобновили производство винтажных телефонов

Сегодня, 08:54
Американская компания по производству гаджетов Motorola решила возобновить производство телефонов со старым дизайном. Обновленные смартфоны будут оснащены QWERTY клавиатурой-слайдером.

В Motorola возобновили производство винтажных телефонов

 

Обновленные устройства от ранее очень популярной компании Motorola уже начали поступать в продажу в США.

Уже известны некоторые свойства этих гаджетов. Например, главная особенность их – клавиатура QWERTY, которая состоит из пяти рядов. Один из них является цифровым. Эта клавиатура практически копирует компьютерную. Также известно, что экран телефона-слайдера Motorola может подниматься относительно корпуса на 45 градусов. Клавиатура также имеет собственную подсветку. Всю работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 1700 мАч.

В прошлом году подобный шаг сделала финская компания Nokia. Они выпустили обновленный «неубиваемый» смартфон Nokia 3310.
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