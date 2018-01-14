Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Автор чехлов показал флагман HTC U11

Автор чехлов показал флагман HTC U11

Вчера, 23:03
Дизайн нового смартфона компании HTC стал известен благодаря создателю чехлов для гаджетов. В Сети появились снимки модели.

 

На просторах Интернета уже имеются изображения аксессуаров пока не выпущенного на рынок смартфона HTC U11. На этих фотографиях имеется также и сам гаджет со всевозможных сторон, что дает возможность как можно лучше рассмотреть внешний вид предстоящей к выходу новинки. Изучая полученные изображения, можно сделать вывод, что HTC U11 выйдет с почти безрамочным экраном и четырьмя камерами.

Автор чехлов показал флагман HTC U11

 

На снимках виден большой дисплей HTC U11 с соотношением сторон 18:9 и тонкими рамками. Помимо этого, смартфон получит сканер отпечатков пальцев в клавише по дисплеем. Как основная. таки фронтальная камеры будут двойными. В времен презентации и остальных технических характеристиках пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что компания HTC обновила рекорд убытков за последние 13 лет. За декабрь прошедшего года фирма получила доход в размере 136 миллионов долларков, что почти на 30% менее, нежели было в ноябре, и на 37% в сравнении с декабрем 2016 года. За 2017 год HTC заработала 2,1 миллиарда долларов, а это самый низкий показатель за 13 лет.
Никита Готский
Новости по теме
Производители рассекретили дизайн смартфона HTC U12
Производители рассекретили дизайн смартфона HTC U12

В Сети появились первые изображения дизайна смартфона HTC U12, который пока ещё не был официально презентован широкой публике. О дате выхода мобильного

Деловой партнер Apple рассказал о сканере отпечатков пальцев в дисплее iPhone 8
Деловой партнер Apple рассказал о сканере отпечатков пальцев в дисплее iPhone 8

Производящая процессоры для Apple компания TSMC подтвердила, что в новом гаджете iPhone 8 TSMC появится внедренный в дмсплей сканер отпечатков пальцев. Снимки

Снимки нового смартфона Moto X4 уже появились в Сети
Снимки нового смартфона Moto X4 уже появились в Сети

Ранее уже сообщалось, что компании Motorola и Verizon совместно работали над созданием смартфона Moto X4. В скором времени новый гаджет появится в продаже, а

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости