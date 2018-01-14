Автор чехлов показал флагман HTC U11

Дизайн нового смартфона компании HTC стал известен благодаря создателю чехлов для гаджетов. В Сети появились снимки модели.

На просторах Интернета уже имеются изображения аксессуаров пока не выпущенного на рынок смартфона HTC U11. На этих фотографиях имеется также и сам гаджет со всевозможных сторон, что дает возможность как можно лучше рассмотреть внешний вид предстоящей к выходу новинки. Изучая полученные изображения, можно сделать вывод, что HTC U11 выйдет с почти безрамочным экраном и четырьмя камерами.

Никита Готский

На снимках виден большой дисплей HTC U11 с соотношением сторон 18:9 и тонкими рамками. Помимо этого, смартфон получит сканер отпечатков пальцев в клавише по дисплеем. Как основная. таки фронтальная камеры будут двойными. В времен презентации и остальных технических характеристиках пока ничего неизвестно.Ранее сообщалось, что компания HTC обновила рекорд убытков за последние 13 лет. За декабрь прошедшего года фирма получила доход в размере 136 миллионов долларков, что почти на 30% менее, нежели было в ноябре, и на 37% в сравнении с декабрем 2016 года. За 2017 год HTC заработала 2,1 миллиарда долларов, а это самый низкий показатель за 13 лет.